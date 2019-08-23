Журналист рассказал, чего стоит ожидать от Порошенко и Медведчука в Раде

Слаженных действий оппозиции ждать не стоит, уверен Дмитрий Гордон.

Петр Порошенко и Виктор Медведчук – это давние политические друзья и финансовые партнеры, отметил журналист, телеведущий Дмитрий Гордон.

Однако в новой Раде сотрудничать явно и открыто они не смогут.

"Потому что это будет "большой шкандаль", – пояснил Гордон во время чата на Главреде.

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Он также считает, что оппозиция будет разрозненная: Юлия Тимошенко будет сама по себе, так как не захочет ни с кем объединяться. Порошенко будет сам по себе. За життя – сами по себе.

"А Голос... Я вообще не знаю, что это за партия. Сначала я хочу посмотреть на них. Мы не знаем там никого, кроме Вакарчука, который является блестящим, потрясающим и выдающимся певцом, композитором и поэтом. Но я считаю, что он очень слабый политик. Посмотрим на действия. Не хочу давать оценки тому, чего я не знаю", – резюмировал Гордон.