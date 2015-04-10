В течение полугода переименуют все товары с советскими названиями, а в течение месяца - все организации

Как сообщает Юрлига, закон вступит в силу с дня, следующего за днем его официального опубликования.

Как указано в Заключительных и переходных положениях, юридические лица, политические партии, другие объединения граждан в случае нарушения требований Закона обязаны в течение 1 месяца со дня вступления в силу привести свои учредительные документы, наименование и/или символику в соответствие с новыми требованиями.

При этом такие юрлица освобождаются от уплаты регистрационного сбора при госрегистрации изменений учредительных документов, связанных с приведением их в соответствие с данным Законом.

Владельцы знаков для товаров и услуг, которые содержат символику коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона обязаны привести такие знаки в соответствие с требованиями.

В случае невыполнения указанных правил деятельность таких юрлиц подлежит прекращению в установленном законом порядке, за исключением случаев, когда юрлицами приняты меры по выполнению требований Закона, а невозможность госрегистрации изменений обусловлена объективными причинами.

Учредители печатных СМИ, которые осуществляли пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и/или использовали в названии символику режимов, обязаны прекратить осуществление такой пропаганды и/или осуществить перерегистрацию печатного средства массовой информации. Основатели таких СМИ освобождаются от уплаты регистрационного сбора за перерегистрацию.

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В случае невыполнения учредителями печатных СМИ в течение 3 месяцев со дня вступления в силу требований данного Закона - их выпуск подлежит прекращению в установленном законом порядке. За исключением случаев, когда учредителем приняты меры, но невозможность перерегистрации обусловлена объективными причинами.

Областным, Киевской и Севастопольской городским, районным государственным администрациям, Совету министров Верховной Раде Автономной Республики Крым, органам местного самоуправления в 6-месячный срок со дня вступления в силу данного Закона в установленном порядке необходимо осуществить демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-33 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в компартии, высших органах власти и управления СССР, УССР, других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной мере связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов госбезопасности, событиям, связанным с деятельностью компартии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

Также в установленном порядке необходимо переименовать районы в городах, скверы, бульвары, улицы, переулки, спуски, проезды, проспекты, площади, набережные, мосты, другие объекты топонимики населенных пунктов, а также другие географические объекты, названия которых содержат в себе символику тоталитарного коммунистического режима.

В 6-месячный срок со дня вступления в силу Закона госадминистрации и местное самоуправление в установленном порядке должны провести общественные слушания и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения о переименовании населенных пунктов, районов и областей, названия которых содержат в себе символику тоталитарного коммунистического режима.

После этого Верховная Рада в 3-месячный срок принимает решение о переименовании. В случае если предложения по переименованию не были поданы в Раду, то соответствующее решение принимается депутатами на основании рекомендаций Украинского института национальной памяти.