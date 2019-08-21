В Украину прибыл новый посол Австрии

Австрийский дипломат заявил, что интересы обоих государств объединяет стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества.

В Украину прибыл новоназначенный посол Австрии Гернот Пфандлер.

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Пфандлер вручил копии верительных грамот заместителю министра Елене Зеркаль.

«Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших государств», - заявил Пфандлер.

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Также на встрече была дана позитивная оценка состояния двустороннего сотрудничества.

Кроме того, подчёркивался рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине. Собеседники высоко оценили проведение года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

В свою очередь, Зеркаль подчеркнула важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности на практической помощи в восстановлении и защите карпатского леса.