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В Украину прибыл новый посол Австрии

23:55, 21 августа 2019
Политика
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Посол Австрии вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД / фото mfa.gov.ua

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Пфандлер вручил копии верительных грамот заместителю министра Елене Зеркаль.

«Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших государств», - заявил Пфандлер.

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Также на встрече была дана позитивная оценка состояния двустороннего сотрудничества.

Кроме того, подчёркивался рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине. Собеседники высоко оценили проведение года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

В свою очередь, Зеркаль подчеркнула важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности на практической помощи в восстановлении и защите карпатского леса.

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Теги: #Австрия#посол