"Шило на мыло": в Центре противодействия коррупции назвали имя и.о. главы Окружного админсуда Киева

По информации активистов, новый председатель суда фигурирует на скандальных "пленках Вовка".

Исполняющим обязанности председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) стал судья Владимир Келеберда.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.

Как отметили в ЦПК, судья Келеберда «тоже фигурирует на «пленках Вовка».

Читайте такжеГПУ не смогла добиться отстранения скандального судьи Вовка, чтобы привлечь его к ответственностиСогласно сообщению ЦПК, в свое время Келеберда, в частности «отфутболил иск ЦПК о незаконности засекречивания деклараций прокуроров Матиоса».

«Одним словом, поменяли шило на мыло», – считают в Центре противодействия коррупции.

Как сообщал УНИАН, 20 августа судья Павел Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя Окружного административного суда Киева. Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, который рассматривал ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении Вовка от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. По словам судьи, сейчас он находится в отпуске. В результате ВСП отклонил ходатайство ГПУ.

26 июля на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, которое заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастность к коррупционным скандалам.

Читайте такжеДокументы ГПУ не имели никакой юридической силы - адвокат скандального судьи ВовкаВ тот же день в ОАСК прошли обыски. Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, вынесение заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть правонарушений, предусмотренных ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.

Решением Второй Дисциплинарной палаты ВСП 8 апреля судью Аблова отстранили от осуществления правосудия.

6 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует передать в Высший совет правосудия представление о мерах предосторожности в отношении четырех судей, которым были вручены подозрения.