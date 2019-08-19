Еврейская община Украины пояснила инцидент с караваем и женой Нетаньяху: хлеб упал случайно

Представители еврейской общины заявили, что жена премьера Израиля стала жертвой дезинформации.

Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) выразила протест из-за дезинформации касательно супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху в украинских и израильских СМИ.

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Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Объединенной еврейской общины Украины.

«Объединенная еврейская община Украины выражает протест против фарса и дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху», - подчеркивается в сообщении.

В общине напомнили, что в прессе появилась информация о том, что супруга Биньямина Нетаньяху Сара «якобы устроила ряд скандалов еще до начала официального визита премьер-министра Израиля в Украину».

В комментарии УНИАН представители общины сообщили, что в случае со «скандалом» в самолете средства массовой информации ссылались на источник, данные которого «не подтвердила канцелярия премьер-министра Израиля».

«Что же касается «брошенного» куска каравая, при внимательном анализе видеоматериалов очевидно, что маленький кусок каравая был случайно уронен, да еще и с попыткой поймать его», - подчеркнули в организации.

«Объединенная еврейская община Украины не исключает, что данные новости культивируются и распространяются с целью испортить и очернить исторически важное событие - визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину и его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также подписание стратегически важных соглашений между государствами. Объединенная еврейская община Украины выступает против подобного предвзятого отношения к непроверенным фактам и призывает украинские СМИ прекратить искусственное разжигание конфликта, которого нет», - заявил руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач на своей странице в Facebook.

Кроме этого, отмечается в сообщении, 19 августа самый посещаемый еврейский сайт Украины JewishNews.com.ua, являющийся основным источником новостей для еврейской общины Украины, подвергся массированной DDOS-атаке, именно в то время, когда Беньямин Нетаньяху совместно с президентом Владимиром Зеленским принимали участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление украинско-израильских отношений и почтение памяти Жертв Холокоста.

«ОЕОУ связывает вышеупомянутые инциденты», - говорится в сообщении.

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара прибыли в Украину в ночь на 19 августа. В сети распространилось видео, на котором жена премьера не стала пробовать хлеб-соль, предложенную ей делегацией встречающих в киевском аэропорту.

Ряд СМИ также написали, что она якобы устроила ряд скандалов еще до начала официального визита премьер-министра Израиля в Украину.