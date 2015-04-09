Полторак оказался министром без автомобиля, но с полумиллионом гривень

Согласно его декларации, опубликованной на сайте Кабинета министров, из этой суммы заработная плата составила 366 тыс. 977 грн.

Полторак также получил 23 тыс. 984 грн подарков, призов и выигрышей. Другие виды дохода составили 73 тыс. 80 грн.

Министр обороны совместно с супругой владеет квартирой площадью 89 кв. м.

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Его жена за 2014 год задекларировала 70 тыс. 988 грн дохода. Она является собственницей двух земельных участков площадью 679 и 9741 кв. м, жилого дома площадью 39.8 кв. м. На ее банковском счете хранится 262 тыс. 97 грн.

Согласно декларации, чета Полтораков не владеет авто.

Ранее сообщалось, что доходы президента Украины Петра Порошенко в 2014 году составили почти 369 млн грн, при этом он заплатил почти 18 млн грн налогов, а общие расходы на благотворительные программы превысили 123 млн грн.