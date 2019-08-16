НАБУ открыло дело против Грицака

На главу СБУ подали заявление, в частности, о "фальсификации доказательств обвинений в уголовном производстве".

Национальное антикоррупционное бюро на основании решения суда открыло уголовное производство в отношении председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ НАБУ.

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Отмечается, что 8 августа было начато досудебное расследование по факту возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций Василием Грицаком, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства.

Согласно решению суда, заявитель обвиняет Грицака, его заместителя, работников прокуратуры Волынской области, руководство следственного управления ГУ НП в Волынской области и других должностных лиц в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.

Сообщение о подозрении в указанном уголовном производстве не объявлялось.

Дело предварительно квалифицировали по ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УКУ.

В НАБУ отметили, что сведения о ходе расследования в указанном уголовном производстве составляют тайну досудебного расследования.