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Зеленский отказался разговаривать с российскими журналистами (фото)

14:27, 16 августа 2019
Политика
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В офисе Зеленского отказали в интервью "РИА Новости" / president.gov.ua

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Об этом сообщили в российском пропагандистском издании "РИА Новости". "Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - говорится в ответе на запрос редакции. 

Отмечается, что в начале июля они обратились в Офис президента Украины с просьбой ответить на вопросы в любом формате.

Запрос в офис президента Украины Владимира Зеленского с просьбой ответить на вопросы МИА "Россия сегодня"

Как сообщал УНИАН, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе.

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Теги: #Владимир Зеленский