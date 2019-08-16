Зеленский отказался разговаривать с российскими журналистами (фото)
14:27, 16 августа 2019Политика
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Пропагандисты РФ хотели поговорить "о будущем российско-украинских отношений и судьбе удерживаемых лиц".
В офисе Зеленского отказали в интервью "РИА Новости" / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский отказался дать интервью российскому порталу "РИА Новости".
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Об этом сообщили в российском пропагандистском издании "РИА Новости". "Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - говорится в ответе на запрос редакции.
Отмечается, что в начале июля они обратились в Офис президента Украины с просьбой ответить на вопросы в любом формате.
Запрос в офис президента Украины Владимира Зеленского с просьбой ответить на вопросы МИА "Россия сегодня"
Как сообщал УНИАН, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе.
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