Разумков назвал три реформы, которые хочет провести в Украине

Лидер "Слуги народа" недоволен, в частности, образовательной и медицинской реформами.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о том, какие три завершенных реформы хотел бы видеть по итогам своей работы в Верховной Раде.

Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время".

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Так, на соответствующий вопрос Разумков отметил: «Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен».

Что касается того, поддерживает ли он исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, глава "Слуги народа" ответил: "Во многих вопросах - нет".

По его словам, есть один положительный момент в медицинской реформе - это процедура закупки медицинских препаратов.

«А в остальном ... Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы», - добавил Разумков.Как сообщал УНИАН, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, чтоо его политсила намерена следить за дисциплиной в своей фракции в новоизбранной Верховной Раде. Он заверил, что за нарушения обязательно будут предусмотрены дисциплинарные меры.