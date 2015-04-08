Тренировки военной бригады Польши, Украины и Литвы стартуют в ближайшее время – президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.

«Когда мы вместе, Украина и Польша, я уверен являются непобедимыми. Осознание этого привело к созданию совместной украинско-польско-литовской бригады, которая уже вскоре приступит к тренировкам", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Соглашение между Кабинетом министров Украины, правительством Литовской Республики и правительством Республики Польша о создании совместной воинской части было подписано в Варшаве 19 сентября 2014 года и ратифицировано Верховной Радой Украины 4 февраля 2015 года.

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Соглашение предусматривает создание совместной украинско-польско-литовской воинской части бригадного уровня и определяет общее назначение, принципы деятельности, порядок принятия решения, обеспечение безопасности и другие организационные мероприятия, связанные с деятельностью бригады.

"Бригада создается с целью участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины. Соглашение открыто для присоединения других государств по совместному приглашению сторон", - говорится в сообщении.