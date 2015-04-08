Суд разрешил задержать экс-нардепа Пинчука в деле о принятии "диктаторских законов"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, судом удовлетворено ходатайство следователя Генпрокуратуры и предоставлено разрешение на задержание Пинчука с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеДепутаты предлагают ВР запретить возглавлять вузы тем, кто голосовал за «диктаторские законы»

В частности, в пресс-службе напомнили, что "Генеральной прокуратурой Украины проводится расследование уголовного производства, начатого по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде Украины за законопроекты, направленные на препятствование проведению мирных акций протеста. В ходе досудебного расследования этого уголовного производства 3 марта 2015 года бывшему народному депутату и члену Счетной комиссии Верховной Рады Украины Пинчуку сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 , ч. 2 ст. 366 УК Украины".

Установлено, что Пинчук, будучи членом Счетной комиссии ВР, совместно с другими народными депутатами подписал протокол, которым предоставлен статус официальных документов законам, что якобы были приняты 16 января 2014 года, подчеркивается в сообщении.

"У следствия есть доказательства, которыми подтверждается, что за принятие указанных законов голосовало меньшинство от конституционного состава Верховной Рады Украины", - отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Генпрокуратура сообщила о подозрении в совершении преступлений и объявила в розыск бывших народных депутатов Украины, членов Счетной комиссии Верховной Рады Владимиру Демидку, Андрею Пинчуку, Станиславу Скубашевскому, Ярославу Сухому (на тот момент входили во фракцию Партии регионов) и нардепу от Компартии Александру Зубчевському.

В ведомстве подчеркнули, что если в ближайшее время эти подозреваемые не явятся к следователю, Генеральная прокуратура обратится к суду с ходатайствами о предоставлении разрешения на задержание и принудительную доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.