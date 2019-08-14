Дементор, выпивающий из меня всю энергию - Луценко о Горбатюке

Дементоры - персонажи эпопеи о Гарри Поттере, которые питаются человеческими эмоциями.

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который ведет дело Майдана, «дементором, который выпивает всю его энергию».

Об этом он заявил в интервью, опубликованном на Цензор.нет в среду, 14 августа.

"Для меня он - дементор, он выпивает из меня всю энергию, по 30,40,60 минут здесь он выпивал из меня всю энергию на день. Из него невозможно получить план, как и куда движется следствие. Когда мы получим результат", - пояснил Луценко свое отношение.

Генпрокурор утверждает, что оказывал поддержку управлению в его работе.

"И никто, включая Горбатюка, не может отрицать, что я решал все поставленные задачи - надо купить новый микроскоп, значит мы покупали микроскоп, надо было больше компьютерной техники - он ее получил, надо больше людей - он их получил", - отметил генпрокурор.

По словам Луценко, несмотря на это, Горбатюк выходил к прессе и говорил, что ему мешают работать.

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"То, что он на меня подает заявления в НАБУ, я уже на это не обращаю внимание. Если генпрокурор меняет человека в группе Горбатюка - это преступление. Если не меняет, но хочет получить информацию, то это тоже преступление, он не имеет права доступа к материалам", - отметил Луценко.

Луценко также опроверг слова Горбатюка о том, что генпрокурор якобы разваливает департамент.

"Луценко забрал криминологический отдел и разваливает следствие. Вот представление, где написано - заберите к прокурорам криминологический отдел. Как думаете, чья подпись? Горбатюка! Вчера закричали - не тех назначили. Знаете почему? Горбатюк хочет быть заместителем начальника департамента - начальником управления», - сказал Луценко.

"Мои отношения с Горбатюком делятся на две половинки - сначала я верил, что он сложный и трудный, но идет своим путем. Но после того, как я увидел, что он всю жизнь хочет заниматься этими делами и никогда не передаст их в суд, я решил, что так нельзя. Я поставил вопрос о его снятии, но получил колоссальную агрессию от адвокатов Небесной сотни и семей погибших, они ему верят, поэтому я решил его не увольнять", - пояснил генпрокурор.

Напомним, дементоры - слепые существа из книг про Гарри Поттера, которые питаются человеческими, преимущественно светлыми, эмоциями. После "поцелую дементора" человек якобы перестаёт существовать как разумное существо, оставаясь живым, пока живо его тело. Поцелуй дементора считается самым страшным видом казни в эпопеи про юного волшебника.

Как сообщал УНИАН, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подает в суд на генерального прокурора Юрия Луценко и просит суд отменить приказ о служебном расследовании.