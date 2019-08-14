Петиция об отмене финансирования партий за счет госбюджета набрала необходимое количество голосов

Сейчас петиция находится в статусе ожидания рассмотрения.

Петиция с предложением отменить бюджетное финансирование политических партий в Украине набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее дальнейшего рассмотрения.

Соответствующая петиция была размещена на сайте президента Украины 23 июля.

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По состоянию на сегодняшнее утро ее подписали более 25 тысяч человек. Сейчас петиция находится в статусе ожидания рассмотрения.

В петиции, в частности, отмечается, что на деятельность партий за 2016-2019 годы уже ушло из госбюджета почти 1 миллиард 500 миллионов гривень. А с 2019 года деньги получат и те партии, которые на парламентских выборах набрали 2% голосов. В целом, говорится в петиции, на содержание данных партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5 миллиардов 900 миллионов гривень.

Поэтому петиция предлагает отменить или по крайней мере приостановить законодательные акты, предусматривающие финансирование политических партий за государственный счет.

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предоставило 11 партиям государственное финансирование их уставной деятельности на основании результатов последних внеочередных выборов народных депутатов Украины. Право на получение госфинансирования получили "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - По жизни", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".