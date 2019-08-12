Экс-президент уверяет, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению «Прямым».

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявляет о попытке рейдерского захвата телеканала «Прямой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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«Разворачивающиеся сегодня вокруг «Прямого» события дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата «Прямого» канала. Инициатором этого является господин Портнов», - подчеркнул Порошенко.

В то же время он заверил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению каналом «Прямой». «Еще раз подчеркиваю, что я не имею никакого отношения к собственности или к управлению «Прямым». Но и я, и моя политическая команда призываем всех - и журналистов, и политиков - встать на защиту свободы слова в Украине», - отметил экс- президент.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 12 августа, побывал на допросе в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время купли-продажи ООО «Телеканал «Прямой».

После допроса директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко состоится с применением полиграфа.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований и готов пройти допрос на полиграфе в прямом эфире на телеканале "Прямой".