В партии "Слуга народа" рассказали, какие парламентские комитеты отдадут оппозиции
19:42, 07 августа 2019Политика
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Спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители «Слуги народа» Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
Иллюстрация REUTERS
Оппозиционным фракциям отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободе слова.
Об этом сообщил в эфире Радио Свобода Андрей Мотовиловец, избранный народным депутатом по спискам партии «Слуга народа».
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Он добавил, что спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители «Слуги народа» Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
Говоря о кандидатах на должность вице-спикера, Мотовиловец заявил, что фракция «будет ждать предложений от других партий».
Как сообщал УНИАН, в рамках реформы децентрализации партия "Слуга народа" намерена возобновить в Киеве районные советы и их исполнительные органы.
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