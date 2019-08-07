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В партии "Слуга народа" рассказали, какие парламентские комитеты отдадут оппозиции

19:42, 07 августа 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщил в эфире Радио Свобода Андрей Мотовиловец, избранный народным депутатом по спискам партии «Слуга народа».

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Он добавил, что спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители «Слуги народа» Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Говоря о кандидатах на должность вице-спикера, Мотовиловец заявил, что фракция «будет ждать предложений от других партий».

Как сообщал УНИАН, в рамках реформы децентрализации партия "Слуга народа" намерена возобновить в Киеве районные советы и их исполнительные органы.

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Теги: #Верховная Рада#Слуга народа