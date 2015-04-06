Симоненко выпустили из здания СБУ, его допрашивали в качестве свидетеля

Об этом он заявил сегодня журналистам по завершению своего почти 11-часового допроса в Главном следственном управлении СБУ в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Никаких претензий ко мне как лидеру партии и к самой партии из тех вопросов, которые вызвали живой интерес средств массовой информации, нету. Я как был свидетелем, так свидетелем и остался», - отметил Симоненко.

Отвечая на вопрос, почему же так долго длился допрос, лидер коммунистов пояснил, что это связано с определенными техническими моментами, в частности, по организации видеозаписи допроса.

«Поэтому в данной ситуации, если у кого будет желание что-то исказить, то мы добились того, чтобы видеозапись проводилась, поэтому и задержалась вся эта процедура», - пояснил Симоненко.

Относительно обвинений в причастности к нарушению территориальной целостности и безопасности Украины он подчеркнул, что не услышал ни одного факта, по которому ему это инкриминируется.

«Ни одного факта я не услышал», - подчеркнул Симоненко.

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Также он сообщил, что завтра Компартия подготовит и подаст в органы прокуратуры заявление для возбуждения уголовного производства по факту, по его мнению, «фальсификации и грубого нарушения закона и объявления тайны следствия сотрудниками СБУ».

Кроме того, убежден Симоненко, «действия сотрудников СБУ формировали недоверие к коммунистам».

Как сообщал УНИАН, СБУ вызвала Симоненко на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде КПРФ в Москве.

30 марта министр юстиции Украины Павел Петренко обратился к СБУ с требованием проверить распространенную накануне народными депутатами информацию об избрании Симоненко в президиум пленума КПРФ.

Минюст также требует провести дополнительное расследование причастности Симоненко к уголовных правонарушений, связанных с финансированием терроризма, поддержкой террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», признанием аннексии Крыма и действиями, направленными на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины.

Процессуальный статус лидеру КПУ следователь определит после его сегодняшней беседы с ним, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.