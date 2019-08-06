Россия аннексировала Крым в результате конкуренции великих держав - Столтенберг

Йенс Столтенберг отметил, что сейчас наблюдается "рост российского присутствия в других странах и регионах, в частности на Ближнем Востоке".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла вследствие конкуренции великих держав.

Об этом со ссылкой на заявление Столтенберга сообщает сайт НАТО, передает УП.

"Первым вызовом для мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря. Аннексия Крыма - это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны", - заявил генсек НАТО.

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Столтенберг также отметил, что наблюдается "рост российского присутствия в других странах и регионах, в частности на Ближнем Востоке".

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе обсуждения в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

В свою очередь так называемый депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что своим заявлением о необходимости передать Украине Крым госсекретарь Помпео подтвердил стремление Вашингтона быть "мировым жандармом".