Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах лидера британской Консервативной партии

Состоялся телефонный разговор президента Украины с британским премьер-министром.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, состоялся телефонный разговор Зеленского и Джонсона.

Президент поблагодарил британское правительство за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

Речь шла также о дальнейшем развитии украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 23 июля новым премьер-министром Великобритании был избран бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. 24 июля Джонсон официально стал премьер-министром.