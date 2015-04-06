Верующие из Санкт-Петербурга попросили у Украины прощения за развязанную Россией войну

Ролик с обращением опубликован на видеохостинге youtube.

"Мы, православные христиане Петербурга, прихожане разных храмов, обращаемся к вам со словами мира и братолюбия", - говорится в начале обращения.

Отдельно активисты уточнили, что говорят не от лица всей РПЦ, а только части православных христиан Петербурга.

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"Начиная великий пост, мы спрашивали друг у друга прощения, сейчас мы спрашиваем прощения у вас за то, что допустили войну и страдания населения вашей страны", – говорят авторы обращения.

Примечание. Снятые в ролике люди имеют "живые" профили в соцсетях, согласно которым они действительно жители Петербурга и прихожане православной церкви.