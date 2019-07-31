В "Слуге народа" рассказали, кого хотят видеть в оппозиции

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" допустил сотрудничество с оппозицией по некоторым вопросам.

Партия "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде ІХ созыва, предпочла бы видеть в парламенте "проукраинскую оппозицию".

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Об этом сказал кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин, передает «Обозреватель». По его словам, "Слуга народу" собирается претендовать на подавляющее большинство парламентских комитетов.

На вопрос, какие из них могут быть отданы оппозиции, политик ответил: "Здесь вопрос в том, кого мы считаем оппозицией. Кто реально будет этой оппозицией? У нас есть мнение, что желательно иметь проукраинскую оппозицию".

"Я не вижу причины, почему мы с проукраинскими силами не можем сотрудничать по тем или иным вопросам. Поскольку это будут вопросы, которые касаются Украины. Думаю, у них не должно быть препятствий, чтобы их поддерживать", – добавил Безгин.

Он уточнил, что "не-проукраинская" партия среди тех, которые прошли в Раду, только одна – Оппозиционная платформа – За життя".

"Думаю, наша позиция в том, чтобы уберечь себя от воздействия этих антиукраинских сил в парламенте. Максимально", – отметил будущий нардеп.