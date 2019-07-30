Зеленский проводит встречи с возможными кандидатами на ключевые правительственные должности – Богдан

Руководитель Офиса президента напомнил, что кандидатуру премьер-министра президенту вносит коалиция Верховной Рады.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что глава государства проводит встречи с возможными кандидатами на должности в министерства и центральные органы власти.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга сегодня в Киеве.

"Надо понимать - процедура (назначение премьер-министра) прописана законом. Сколько бы мы здесь с вами ни думали... но какое решение примет президент, я не знаю. Надо вообще понять, что в нашей команде все решения принимает президент. И разные слухи и домыслы не имеют никакой реальности. Он проводит собеседования, он встречается со многими людьми, в том числе это и кандидатуры на соответствующие министерства, на соответствующие центральные органы государственной власти. Однако кандидатуру премьер-министра президенту вносит коалиция фракций. Если будет создана коалиция фракций, то это одна система координат... Если это будет монофракция - другой вопрос", - заявил Богдан, отвечая на вопрос о возможных кандидатурах на руководителя правительства.

Но, как напомнил руководитель Офиса президента, такой человек должен встречаться с депутатским корпусом, "говорить о своих пожеланиях, идеях, моральных принципах".

"И это не будет исключительно решением президента, хотя очень большая ответственность ложится именно на него", - прокомментировал глава ОП.