Богдан предположил, что новая Рада не успеет собраться к осени

По словам руководителя Офиса президента, большое количество судебных процессов Центральной избирательной комиссии не дают сформировать состав нового парламента.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает возможным, что Верховная Рада нового, девятого созыва не начнет работу до 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга сегодня в Киеве.

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"До 1 сентября, - поскольку я юрист и понимаю сроки начала работы ВР, видимо, она не успеет начать работу до 1 сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают Центральной избирательной комиссии сформировать в конечном варианте тот состав ВР, который нас ожидает", - сказал Богдан.

Он добавил в то же время, что законодательные инициативы разрабатываются и будут выполнены.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что, по его мнению, новый созыв Верховной Рады может начать работу в конце августа - начале сентября.