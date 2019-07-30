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Богдан предположил, что новая Рада не успеет собраться к осени

13:20, 30 июля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает возможным, что Верховная Рада нового, девятого созыва не начнет работу до 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга сегодня в Киеве.

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"До 1 сентября, - поскольку я юрист и понимаю сроки начала работы ВР, видимо, она не успеет начать работу до 1 сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают Центральной избирательной комиссии сформировать в конечном варианте тот состав ВР, который нас ожидает", - сказал Богдан.

Он добавил в то же время, что законодательные инициативы разрабатываются и будут выполнены.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что, по его мнению, новый созыв Верховной Рады может начать работу в конце августа - начале сентября.

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Теги: #Верховная Рада#Богдан