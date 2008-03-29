Мороз просит не снимать Тимошенко хотя бы до середины 2009-го

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ предлагает, чтобы Юлия ТИМОШЕНКО проработала премьер-министром Украины до середины 2009 года, поскольку уверен, что за это время она успеет себя дискредитировать. Об этом А.МОРОЗ заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

"Я выступаю за сохранение правительства Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы она работала до конца этого года и в начале следующего. Тогда украинцам может посветлеет... Потому что все она исправляет ошибки прежнего правительства, все ей не дают работать: то парламент не работает, то Президент" - сказал А.МОРОЗ.

Он раскритиковал итоги 100-дневной деятельности ее Кабинета министров и обвинил Ю.ТИМОШЕНКО в невыполнении основных предвыборных обещаний.

“ТИМОШЕНКО не выполнила два основных предвыборных лозунга, в частности, относительно возвращения на протяжении 2 лет обесцененных вкладов бывшего Сбербанка СССР, поскольку предусматривается седьмая часть выплат, причем в бюджете заложена только 25-я часть вкладов, и то за счет инфляции... Не будет выполнено это обязательство. Также не получится выполнить предвыборное обязательство ТИМОШЕНКО о переводе армии на контрактную службу. Президент сказал, даже с 2010-го года не получится" - отметил А.МОРОЗ.