Россия до 19 августа перекрыла четверть Черного моря

Среди причин перекрытия указывается "проведение мероприятий боевой подготовки".

Российская Федерация до 19 августа перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 тысяч 570 квадратных километров, что составляет более четверти его общей площади.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

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Среди причин перекрытия указывается "проведение мероприятий боевой подготовки" и "опасность плавания".

Кроме того, перед началом учений Sea Breeze 2019, Россия международным предписанием перекрыла район площадью в восемь тысяч квадратных километров в Черном море, где должна находиться одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

"Фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этим странами... Стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, в июне в Одессе состоялись международные военные учения Sea Breeze 2019.