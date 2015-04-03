Штайнмайер: ситуация на Донбассе достигла "определенного успокоения"

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с министрами иностранных дел Польши и Франции во Вроцлаве.

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"Реализация минских договоренностей продолжает сталкиваться с трудностями, все происходит слишком медленно, но если сравнить ситуацию с тем, что было несколько месяцев назад, то все равно можно сказать, что они привели к определенному успокоению ситуации в Украине", - сказал немецкий министр.

Франк-Вальтер Штайнмайер назвал необходимым воплощать очередные этапы минских договоренностей, среди которых он вспомнил проведение местных выборов. "Это все трудно и требует ежедневной работы, чтобы этот процесс продолжался. Однако, думаю, что стоит это делать", - сказал он, назвав это необходимым также для стабилизации экономической ситуации в Украине.

О трудностях с выполнением минских договоренностей сказал также глава французского МИДа Лоран Фабиус. "Есть большие проблемы, но не все стараются их решить", - сказал он, заверив, что Евросоюз старается помочь украинцам стабилизировать ситуацию в стране.

"Мы поддерживаем все инициативы, которые направлены на решение проблем в Украине", - заявил он.

Глава польского МИДа Гжегож Схетина в свою очередь призвал к систематической и последовательной помощи Евросоюза украинцам, отметив, что это надо делать как на уровне экспертов, так и выделяя финансовую помощь.