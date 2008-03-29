В НУ-НС подозревают, что Луценко намерен оскорбить киевлян

Народный депутат от НУ-НС Николай Катеринчук готов выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Киева.

"Я готов выдвинуть свою кандидатуру на выборы городского председателя Киева от Европейской партии Украины. Я готов показать киевлянам реальную программу развития Киева и представить свою команду, которая способна ее реализовать", - заявил Катеринчук в своей статье в "Зеркале недели", пишет Украинская правда.

По его мнению, "назначение так называемого единого кандидата на должность мэра Киева от коалиции демократических сил — это оскорбление для киевлян".

"Неужели киевляне, которые являются элитой украинского общества, не могут сами разобраться в своем выборе? Неужели выбор председателя Киева должен происходить в кулуарах власти и зависеть от договоренностей между партийными лидерами?", - спрашивает Катеринчук.

"Сегодня политики, которых привел к власти наш Майдан, стараются навязать киевлянам "выбор без выбора" — назначение мэра в своих властных кабинетах", - считает он.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что консультации по выдвижению единого кандидата на пост мэра Киева от демократических сил и по разработке единой стратегии на внеочередных выборах в столице должны проходить в формате трех – блок "Наша Украина - Народная самооборона", Блок Кличко и БЮТ.

Он также сообщил, что сам лично предложил "площадку для переговоров и создание единой стратегии на этих выборах". В то же время лидер "Народной самообороны" посетовал на то, что БЮТ и Блок Кличко хотят видеть единым кандидатом в мэры столицы только своего представителя.

"К сожалению, и БЮТ, и Блок Кличко демонстрируют партийный эгоизм, все они на словах – за единого кандидата, но только при условии, что ими станут их представители. Это очень печально. Я надеюсь, что БЮТ проведет внутрипартийные консультации и примет свое решение, которое мы узнаем", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.