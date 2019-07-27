Скандал с КОРДом в Днепре: Зеленский требует уволить главу Нацполиции области Глуховерю

Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с КОРДом на Днепропетровщине.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент, видео которого в субботу, 27 июля, опубликовали в сети. Говорится о задержании спецназовцами КОРД патрульных полицейских, которые остановили автомобиль председателя нацполиции Днепропетровщины Виталия Глуховери за нарушение правил дорожного движения.

"В современном мире ничего невозможно скрыть", – отметил президент в заметке на своей странице в Facebook.

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И добавил, что видео инцидента "шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они живут над законом".

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства предупредил "всех чиновников в Киеве и по всей стране", что "времена безнаказанности и особого к вам отношения навсегда прошли".

"Я хочу предупредить всех чиновников в Киеве и по всей стране – от областного центра до самого маленького села – времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли за время всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли", – заявил президент Зеленский.

"Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Радуйтесь, если вы понесете заслуженную ответственность по закону, что я вам твердо обещаю. Иначе народ воспользуется своим правом суверена в собственном государстве, и вы окажетесь вообще вне закона", – гневно заявил президент.

"Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите. Единственное, чего я вам точно не советую, – продолжать своим наглым поведением испытывать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас – они выстоят. Вы же – исчезнете", – подытожил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля был водитель руководителя полиции Днепропетровской области.

"Во время общения с патрульными водитель, вероятно, звонил руководителю (Виталию Глуховери – ред.). После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских", – сообщили в ГБР.

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Теперь, когда обнародовали видео инцидента, Глуховерю подозревают в превышении полномочий, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия. Наказывают за такое лишением свободы до 8 лет с потерей права занимать определенные должности до 3 лет.

Заметим, что ГБР в сообщении не называет имени фигуранта производства, однако указывает его должность: Начальник ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Известно, что эту должность занимает Виталий Глуховеря с мая 2017 года. До этого (2015-2017) работал ректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел (ДГУВД). Заслуженный юрист Украины, кандидат наук.