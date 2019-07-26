Денисова уволила своего представителя в ВККСУ из-за шантажа со стороны главы Окружного админсуда Киева - Сытник

Председатель суда намеревался избавиться от «неугодного» члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Козлова для того, чтобы пройти квалификационное оценивание, пояснил директор НАБУ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уволила своего представителя в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поддавшись на шантаж со стороны председателя Окружного административного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор НАБУ Артем Сытник.

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По его словам, в материалах прослушивания руководства суда есть разговоры, из которых можно сделать вывод, что Денисова недавно уволила своего представителя в ВККСУ, поддавшись на шантаж со стороны руководства суда и при посредничестве в этом шантаже Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сказал Сытник, председатель суда Павел Вовк намеревался избавиться от «неугодного» члена ВККСУ Андрея Козлова для того, чтобы пройти квалификационное тестирование в ВККСУ. Для этого Вовк обратился к Денисовой, по чьей квоте был назначен Козлов, и предложил ей отозвать Козлова в обмен на то, что НАПК не станет давать отрицательное заключение по её электронной декларации.

«Из зафиксированных разговоров мы видим, что в обмен на отмену протоколов НАПК Денисова должна отозвать своего представителя в ВККСУ», - подчеркнул Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля Козлов заявил, что обжалует в суде свое увольнение.

Козлов тогда сообщил, что приказ о его увольнении Денисова подписала якобы 27 июня, однако до сих пор он не видел этого документа. По словам Козлова, также документ не видели в ВККС, а информацию об увольнении он получил из собственных источников и сообщений в СМИ.

Напомним, руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил о подготовке сообщения о подозрениях руководству и еще 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.