Посол ЕС в Украине перечислил ключевые реформы для новой украинской власти

Речь идет о дальнейшем утверждении верховенства права, приватизации крупных государственных предприятий, земельной реформе, децентрализации, секторе энергетики, реформе правоохранительных органов и других изменениях.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли перечислил ключевые реформы, на которых должна сосредоточить свое внимание новая украинская власть.

Об этом посол ЕС сказал в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

"Мы всегда говорим, что очень важно приложить больше усилий для обеспечения верховенства права. Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы также верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями", - заявил Мингарелли.

"Очень необходимо провести земельную реформу, потому что в этой области Украины имеет фантастический потенциал, и если реформа будет проведена должным образом, то это может привести к созданию сотен тысяч рабочих мест", - сказал посол.

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Кроме того, он считает важным продолжить децентрализацию. "Мы знаем, что в ряде объединенных громад выборы только предстоят. Децентрализация уже является успешной для Украины, и этот успех надо закрепить. Должна продолжиться реформа системы государственного управления, где тоже есть первые положительные результаты", - подчеркнул Мингарелли.

"Что касается сектора энергетики, то мы уже два года подряд говорим, что именно нужно сделать для реформирования рынка газа в пользу украинских граждан - и мы рассчитываем, что теперь эти изменения будут приняты. Конечно, мы выступаем за полное внедрение закона о рынке электроэнергии. И также когда-нибудь вам надо будет создать независимого и компетентного регулятора рынка атомной энергии", - подчеркнул Мингарелли.

Также он подчеркнул важность реформы правоохранительных органов. "Как вы знаете, закон о нацбезопасности был принят - но так и не был имплементирован. А вам нужно реформировать и СБУ, и Генпрокуратуру, и продолжить реформу нацполиции", - сказал глава Представительства ЕС.