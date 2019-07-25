СМИ узнали, кто заскочил на капот авто Порошенко под ГБР (фото)

В результате стычек под ГБР никого не задерживали.

На автомобиль пятого президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований вскарабкался ветеран полка "Азов" Никита Макеев с позывным "Одиссей".

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на несколько независимых друг от друга источников.

Макеев родом из России и имел паспорт РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство.

Столичные полицейские отметили, что пока никто с жалобами относительно происшествия в полицию не обращался. В результате стычек под ГБР никого не задерживали.

Как сообщал УНИАН, 25 июля после выхода Петра Порошенко с допроса в Государственном бюро расследований произошел инцидент и драка. На капот автомобиля Порошенко заскочил мужчина.