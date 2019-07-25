Новоизбранный депутат ВРУ Черный: Украине необходимо Министерство по делам национальностей

Виктор Черный отметил, что в государстве отсутствует уполномоченный государственный орган, непосредственно ответственный за соблюдение прав представителей различных национальностей.

В Киеве общественное объединение «За взаимопонимание и прогресс» при поддержке Совета национальных общин Украины и ее главы Ашота Аванесяна, провели конференцию «Состояние соблюдения прав человека представителей различных национальностей Украины» с участием народного депутата Украины еще действующего 8-го созыва Олега Великина, народного депутата Украины нового 9-го созыва Виктора Черного, народного депутата Украины 4-х созывов, президента «Румынского сообщества Украины» Ивана Попеску.

Также в мероприятии приняли участие Весела Залогина - член правления ОО "Совет национальных общин Украины" (болгарская диаспора), Мехрибан Салманова - председатель Сумской областной региональной организации Конгресса азербайджанцев Украины, Петр Григориченко глава Конгресса ромов Украины, Михаил Медвидь и Иван Устич - представители ГО «Закарпатский край», Наталия Варич-Ан - вице-президент Ассоциации корейцев Украины, Олег Александров - представитель Международной ассоциации коренных народов Украины, Салах Закут - глава правления ОО «Арабский дом», Давид Мерабишвили - представитель грузинской диаспоры, Дамир Мусаев - глава организации крымских татар переселенцев г. Киева, Роль Михаил - главный редактор информационно-аналитической газеты «Национальный диалог» Совета национальных общин Украины (украинская диаспора), а также ученые, активисты, члены правозащитных и других национальных культурных организаций евреев и ингушей.

На мероприятии присутствовал секретарь посольства Государства Палестина.

Участники отметили отсутствие конкретных шагов со стороны нового Президента Украины и старой Верховной Рады Украины по доведению степени защиты прав человека и основных свобод независимо от национальности до европейского уровня. Ситуация далека от идеальной и вызывает много нареканий со стороны стран ЕС, ОБСЕ и Совета Европы. Во многом это вызвано тем, что власть делает недостаточно для развития культурных возможностей и гарантирования прав человека независимо от национальности и расы. Отдельно было отмечено, что ситуацию усугубила проблема сокращения возможностей использования языков разных национальностей, что идет вразрез с заявлениями Президента Украины В.Зеленского о недопущении разделения граждан Украины.

Новоизбранный народный депутат Виктор Черный в выступлении отметил, что это происходит из-за того, что в государстве отсутствует уполномоченный государственный орган, непосредственно ответственный за соблюдение прав представителей различных национальностей. Он предложил идею создания Министерства по делам национальностей Украины, которое ранее уже существовало в государстве.

Народный депутат Украины еще действующего созыва Олег Великин поддержал указанное предложение и подчеркнул важность того, чтобы бюджет Украины предусматривал финансирование данного органа.

Народный депутат Украины 4-х созывов, Президент «Румынского сообщества Украины» Иван Попеску, а также присутствующие представители общественной организации "Совет национальных общин Украины", Конгресса азербайджанцев Украины, Конгресса ромов Украины, ГО «Закарпатский край», Ассоциации корейцев Украины, Международной ассоциации коренных народов Украины, ОО «Арабский дом», информационно-аналитической газеты «Национальный диалог», диаспор и другие предложили обратиться к Президенту Украины и Верховной Раде Украины с предложением создать Министерство по делам национальностей, которое исключительно отвечало бы за проблемы представителей разных национальностей, их права и свободы независимо от национальности и расы, как это гарантировано Конституцией Украины.