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У Лаврова после задержания российского танкера вспомнили о существовании международного права

15:33, 25 июля 2019
Политика
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В МИД РФ отреагировали на задержание российского танкера / фото mskbest.ru

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Об этом заявили агентству ТАСС в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО – 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

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Теги: #Украина#Россия