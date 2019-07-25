У Лаврова после задержания российского танкера вспомнили о существовании международного права

В МИД России отреагировали на захват в Украине российского танкера, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

Москва выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера "для принятия адекватных мер".

Читайте такжеВ МИД убеждены, что удастся дожать Кремль насчет освобождения украинских моряков

Об этом заявили агентству ТАСС в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО – 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.