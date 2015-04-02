Замглавы Днепропетровской ОГА уверяет, что дестабилизации в области не будет

Как сообщает пресс-служба ОГА, об этом сегодня в эфире канала «112» заявил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олийнык.

Он также сообщил, что принял предложение продолжить работу в Днепропетровской областной государственной администрации.

«Сейчас я помогаю новому губернатору войти в курс дела. Ситуация в Днепропетровске достаточно стабильна, власть постепенно переходит к новому руководству. Это происходит качественно, никакой дестабилизации обстановки в области мы не допустим», - отметил Олийнык.

По его словам, команда экс-председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, кроме успешной организации обороны области, провела мощную работу по концентрации и бережному отношению к финансам.

Читайте такжеЗаместитель экс-председателя Днепропетровской ОГА заявил, что некоторое время будет работать с новой командой«Новому руководству области досталась достаточно позитивная тенденция относительно наполнения всех видов бюджетов, и Днепропетровщина имеет большой финансовый запас. Еще с прошлого года у нас заложены серьезные инфраструктурные программы, и я уверен, что все они будут выполняться. Темпы выполнения этих работ, учитывая преемственность областной власти, уже в течение текущего года покажут физические и качественные изменения ситуации к лучшему»,- подчеркнул Олийнык. Он отметил, что это касается и другого качества ремонта дорог, строительства инфраструктурных сооружений. Заместитель председателя ОГА выразил надежду, что этот год будет очень интересным.

«Дай Бог, чтобы остановились, наконец, военные действия, и мы могли бы перейти к гражданской работы», - подчеркнул Олийнык, добавив, что жители области будут довольны действиями областной власти и государства в целом.

Как сообщал УНИАН, 25 марта президент Петр Порошенко удовлетворил заявление Игоря Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации. 26 марта новым губернатором Днепропетровской области был назначен Валентин Резниченко.