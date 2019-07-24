Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Виталия Кличко с должности мэра Киева

В документе с подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА.

Решение аргументировано 118 статьей Конституцией Украины. Соответствующий документ со ссылкой на собственный источник опубликовал на своей странице в Facebook шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар.

Читайте такжеКличко вызвали на допрос в ГБР

"Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось", – уточнил информацию Орест Сохар.

В документе с подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

"Законом Украины "О местных государственных администрациях" определено, что главы местных госадминистраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых", – сообщается в письме Богдана.