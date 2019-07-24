Подозреваемый в госизмене экс-регионал Ефремов утром вышел из СИЗО – СМИ

Александр Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра.

Бывший председатель парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов в среду, 24 июля, вышел из СИЗО в Старобельске.

Об этом сообщает ТСН.

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Александр Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра. Никаких вещей в руках не нес. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover, которым Ефремов передвигается в Киеве.

Также в машине политиков сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова удерживали в СИЗО в Старобельске.

Дело против Ефремова рассматривал Старобельский районный суд Луганской области, но 8 июля Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова принял решение, согласно с которым в дальнейшем его будут судить в Киеве.

Как сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, защитники обратились по поводу изменения подсудности ввиду того, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

22 июля стало известно, что Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.