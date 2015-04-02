Допроса Симоненко не будет: СБУ не может его найти для вручения повестки

Допрос лидера Компартии Украины Петра Симоненко в СБУ сегодня не состоится из-за того, что он не получил повестку и всячески избегает общения с сотрудниками службы.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Симоненко всячески избегает общения с сотрудниками СБУ и повестка на допрос ему не вручена. В то же время около часа назад в СБУ позвонил его адвокат и в разговоре выразил готовность получить повестку для Симоненко в одном из офисов КПУ в Киеве", - сказала Гитлянская.

Читайте такжеСМИ: Симоненко заявил, что ничего не знает о вызове на допрос в СБУ

Как сообщал УНИАН, 1 апреля пресс-секретарь СБУ сообщила, что Служба безопасности Украины вызывает Симоненко 2 апреля на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде Коммунистической партии России.

"СБУ вызывает Симоненко завтра на допрос. СБУ проверяет обстоятельства пребывания лидера Компартии Украины Симоненко на пленуме ЦК КПРФ в Москве. При этом исследуются его публичные выступления и комментарии российским телеканалам, в частности "России-2" 28 марта, о наличии в его словах призывов к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины", - сказала Гитлянская, отметив, что именно в связи с этими обстоятельствами Симоненко вызывается в Главное следственное управление СБУ.

Справка УНИАН. 30 марта министр юстиции Украины Павел Петренко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проверить распространенную накануне народными депутатами информацию об избрании лидера украинских коммунистов Симоненко в президиум пленума Коммунистической партии Российской Федерации.

Минюст также требует провести дополнительное расследование причастности Симоненко к уголовным правонарушениям, связанным с финансированием терроризма, поддержкой террористических организаций ДНР и ЛНР, признанием аннексии Крыма и действиями, направленными на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины.

Читайте такжеСБУ вызывает Симоненко на допрос по поводу его пребывания на съезде КПРФ

"Как известно из публичных источников, Коммунистическая партия Российской Федерации публично поддерживает террористические организации ДНР и ЛНР, заявляет о поддержке аннексии Крыма. Поэтому принятие Симоненко в органы КПРФ свидетельствует о том, что он может быть причастен к вышеупомянутым уголовным преступлениям", - подчеркнул Петренко.