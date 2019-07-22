ОПОРА: есть большой шанс на появление в ВР монопартийной коалиции и избрание правительства технократов

Эти выборы стали мостиком перехода от смешанной системы выборов к пропорциональной, считают в ОПОРе.

По результатам парламентских выборов есть большой шанс на создание монопартийной коалиции в Верховной Раде и избрание правительства технократов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве.

"По результатам этих выборов есть большой шанс иметь монопартийную коалицию и, очевидно, в перспективе, монопартийное правительство или правительство технократов”, - сказала она.

Айвазовская отметила, что парламентские выборы показали, что смешанная система "пошла по сути в небытие".

По ее словам, на выборах в Верховную Раду мажоритарная составляющая "не сработала традиционным способом", а сработали бренды топ-партий в мажоритарных округах.

Айвазовская добавила, что "эта кампания является таким мостиком между смешанной параллельной системой, где было много сюрпризов, где был местами подкуп избирателей, с предвыборной благотворительностью кандидатов или с применением административного ресурса", и пропорциональной системой.

По ее словам, вся мажоритарная составляющая, которая была на предыдущих выборах, стала на этих выборах второстепенной по сравнению с ориентацией избирателей на "бренды политических партий".

Она подчеркнула, что ключевое преимущество пропорциональной системы выборов в том, что есть перспектива стабильной коалиции и эффективной работы правительства.