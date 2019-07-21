У Зеленского спрогнозировали, когда будет создана коалиция в Раде

У Зеленского прогнозируют, что если это будет монокоалиция, с одной партией, то ее формирование произойдет очень быстро.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус считает, что парламентская коалиция будет сформирована до сентября.

Читайте такжеЗеленский рассказал, кого видит на должности будущего премьер-министра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в штабе партии "Слуга народа".

"Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, в течение нескольких недель после выборов будет уже сформирована. Если это будет коалиция, где нужна будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень продолжительные переговоры, чем когда там 4-5 разных фракций составляют коалицию. А если там будут две фракции в коалиции, то, я думаю, что это будет сделано достаточно быстро. Я думаю, что до сентября это однозначно должно быть сделано. Август - будет довольно рабочий месяц", - сказал он.