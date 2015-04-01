Российские спецслужбы развернули на Донбасе штабы и полигоны, теракты совершаются под их руководством - СБУ

Российские спецслужбы развернули в Донецкой и Луганской областях свои штабы и руководят организацией диверсий и терактов, обучая и вербуя боевиков.

Об этом в интервью газете "День" заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

"Все террористические акты, которые происходят на территории Украины (контролируемой и временно не контролируемой нами), готовятся и осуществляются под руководством российских спецслужб. Сейчас в Луганской и Донецкой областях действуют наиболее опасные террористические группировки, которые получают финансирование и оружие из России. Именно они, используя современные мины, так называемые прилипалы и другую взрывчатку, совершают теракты на юге и востоке страны. Мы таких курьеров и гастролеров задерживали и будем задерживать на территории и других областей Украины", - сказал Наливайченко.

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По его словам, спецслужбы РФ на территории Донецкой и Луганской областей проводят тренинги и обучение для так называемых «министерств безопасности» "ДНР" и "ЛНР".

"Спецслужбы России и их представители развернули штабы в Луганске и Донецке - они координируют, обеспечивают и способствуют обучению террористов на временно оккупированных территориях. Для этого используются соответствующие полигоны. Также спецслужбы РФ оказывают содействие в обеспечении связью террористов, предоставляют им боеприпасы, российскую бронетехнику, то есть переправляют на нашу территорию орудия войны для совершения преступлений против человечности. Все это мы знаем и документируем для уголовного дела против террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - подчеркнул глава СБУ.