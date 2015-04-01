Посол: Дания не будет предоставлять Украине оружие

Об этом во время брифинга в Харькове сказала посол Дании в Украине Мерете Юль. "Мы делаем все, что мы можем с нашей стороны, но военное снаряжение и оружие - это не наша часть работы. Мы этого делать не будем", - сказала посол.

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При этом она подчеркнула, что датчане помогают на частном уровне: люди собирают деньги и оборудование и отправляют его в Украину. "Дания - близкий друг Украины. Мы внимательно отслеживаем процессы, которые происходят в Украине. Стараемся помочь и политически, и на уровне бизнеса, и парламентскими инициативами в Дании", - сказала Мерете Юль.

В свою очередь первый секретарь посольства Дании в Украине Анне Тофт Соренсен после брифинга уточнила, что Дания предоставила Украине 9 JPS-устройств, определенное количество военной формы. Кроме того, по ее словам, датское правительство передало в трастовые фонды НАТО 300 тыс. евро для военной поддержки Украины.

Кроме этого Мерете Юль отметила, что вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе необходимо максимально использовать для прекращения конфликта в Украине. "Мы не можем этот вопрос решать самостоятельно. Вопрос будет рассматриваться в Нью-Йорке, в ООН. Если Евросоюз организует такую миротворческую операцию, тогда это будет решаться внутри Европы. На европейском уровне, это очень важный процесс и нужно его использовать максимально", - сказала посол.

Также датский дипломат отметила, что Дания поддерживает санкции против России. "Дания очень поддерживает санкции против России. Мы видим в Дании, что эти санкции сразу не слишком сильно повлияют, но со временем, в долгосрочной перспективе, это повлияет", - сказала посол.

Она отметила, что многие датские компаний теряют прибыль, потому что прекратился экспорт в Россию. "Датские бизнесмены идут на это сознательно, они теряют свои доходы, потому что они хотят таким образом повлиять на Россию и прекратить конфликт", - сказала дипломат.

В связи с этим Мерете Юль отметила, что Дания уважает территориальную целостность Украины. "Сейчас очень тяжелая ситуация. Я не могу предсказать, когда будет по-другому. Но это (Крым, оккупированные территории Донецкой и Луганской областей - УНИАН) украинская территория. Это наша политика: 100% это украинская территория", - подытожила датский посол.