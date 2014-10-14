Дания подарила ВВС 15 новейших GPS-навигаторов

Сегодня, 14 октября, в Киеве, в помещении Посольства Королевства Дания в Украине Посол Королевства Дании в Украине госпожа Мерете Юль официально передала представителям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 15 новейших авиационных GPS навигаторов 695 «Atlantic», необходимых для работы украинских самолетов, с пожеланием осуществления точных и безопасных глобальных полетов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Читайте такжеПорошенко обещает восстановить и модернизировать военно-воздушные силыЭто стало возможно благодаря тесному сотрудничеству между министерствами обороны Украины и Дании в сфере авиатранспортных перевозок в течение 7 последних лет, сказано в сообщении.

Так, в период 2009 - 2014 годов проведено 6 операций по стратегическим авиационным перевозокам с участием самолета Ил-76МД и личного состава Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В апреле-мае 2015 года планируется седьмая операция под названием «Северный Сокол-2015».