Экс-мэр Ирпеня не явился в Генпрокуратуру для получения подозрения

Владимира Карплюка вызвали по уголовному производству по ч.4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Бывший мэр Ирпеня, кандидат в народные депутаты Владимир Карплюк не явился в Генеральную прокуратуру Украины, где ему должны были вручить уведомление о подозрении.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Карплюка вызвали на 12.00 в ГПУ на Резницкой к процессуальному руководителю по уголовному производству для участия в следственных действиях в качестве лица, которому должны были сообщить о подозрении.

В частности, его вызвали по уголовному производству по ч.4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В то же время, как говорится в сообщении Карплюка в социальной сети Facebook, он сегодня идет на похороны родной сестры, а не в ГПУ. Он утверждает, что ему Генпрокуратура не вручала повестку о вызове в прокуратуру и не объявляла подозрение в совершении какого-либо преступления.

"Согласно УПК Украины, повестка о вызове вручается лично. Мне никто не вручал повестку. После вручения повестки у каждого гражданина есть предусмотренные 72 часа для прибытия в орган досудебного расследования. То есть, согласно законам Украины, у меня нет никаких оснований сегодня идти в Генеральную прокуратуру Украины", - подчеркнул Карплюк.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил город Ирпень с Чикаго по уровню преступности. Обращаясь к руководству местной прокуратуры, Луценко спросил, часто ли они бывают в Ирпене, и известно ли им об уровне преступности там.

"Вы в Ирпене часто бываете? В полицию заходите? И сотни закрытых производств не видите? Я не понимаю, как на это можно смотреть спокойно. Сотни закрытых производств по абсурдным основаниям. Если все будет делать генпрокурора, то зачем тогда нам местные прокуратуры, объясните мне? Ирпень - точка местного Чикаго. Вы это знаете? Уже все украинские СМИ пишут о том, что это сочетание криминалитета с правящими взяточниками. Все об этом знают. Вы не видите сотни закрытых производств? Я посмотрю, что будет на КДКП ", - подчеркнул Луценко.

В декабре 2017 года стало известно, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении Карплюку, который, действуя в преступной организации вместе со своим первым заместителем и заместителем, а также другими лицами, совершил ряд уголовных преступлений. В частности мэр Ирпеня подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенной в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы и который дает право и освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем, совершенная в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, а именно внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений совершенный в составе преступной организации) УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что это уже второе подозрение ирпенскому городскому голове. В конце августа 2017 года прокурором Киевской области было сообщено о подозрении мэру Ирпеня, который, находясь в должности директора ООО "Сарафан", не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, а другому нанесены тяжкие телесные повреждения, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины, досудебное расследование по которому еще продолжается.