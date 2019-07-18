Экс-мэра Ирпеня Карплюка вызывают в ГПУ на 19 июля

В 2017 году Карплюку были выдвинуты два подозрения.

Бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для проведения следственных действий к процессуальному руководителю по уголовному производству, в котором он фигурирует, на 12:00 19 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Читайте такжеВ Ирпене застройщик украл деньги вкладчиков - люди вышли на протест - СМИ (видео)

"Карплюка вызвали к процессуальному руководителю в ГПУ на 19 июля на 12.00", - сказала Сарган.

В то же время никаких других деталей она не предоставила.

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил город Ирпень с Чикаго из-за уровня преступности. Обращаясь к руководству местной прокуратуры, Луценко спросил, часто ли они бывают в Ирпене, и известно ли им об уровне преступности там.

"Вы в Ирпене часто бываете? В полицию заходите? И сотни закрытых производств не видите? Я не понимаю, как на это можно смотреть спокойно. Сотни закрытых производств по абсурдным основаниям. Если все будет делать генпрокурора, то на холеру тогда нам местные прокуратуры, объясните мне? Ирпень - точка местного Чикаго. Вы это знаете? Уже все украинские СМИ пишут о том, что это сочетание криминалитета с правящими взяточниками. Все об этом знают. Вы не видите сотни закрытых производств? Я посмотрю, что будет на КДКП", - подчеркнул Луценко.

В декабре 2017 года стало известно, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении Карплюку, который, действуя в преступной организации вместе со своим первым заместителем и заместителем, а также другими лицами, совершил ряд уголовных преступлений.

В частности, мэр Ирпеня подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы и который дает право и освобождает от обязанностей, в целях использования его подделывателем, совершенная в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, а именно внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенный в составе преступной организации) УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что это уже второе подозрение Ирпенскому городскому голове. В конце августа 2017 года прокурором Киевской области было сообщено о подозрении мэру Ирпеня, который, находясь в должности директора ООО "Сарафан", не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, а другому причинены тяжкие телесные повреждения, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины, досудебное расследование по которому еще продолжается.