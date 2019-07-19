Визитом Медведчука в Европарламент должна заняться ГПУ - Разумков (видео)

В Страсбурге Медведчук представил "мирный план" по Донбассу.

Посещение и переговоры украинских политиков 17 июля в Европарламенте не были официальными от государства Украины.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сказал лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Он отметил, что визит Виктора Медведчука в Страсбург должен быть рассмотрен Генпрокуратурой Украины.

"В отношении генерального прокурора. К сожалению, у нас такой возможности сейчас нет. Уверен, что после 21-го (июля) в новом парламенте такая возможность у нас появится. Но для этого и прокурора, наверное, надо изменить", - сказал Разумков.

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Напомним, 17 июля Европарламент посетили по меньшей мере две делегации – одна во главе с экс-президентом и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко, другая - председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

В пресс-службе ОПЗЖ сообщили, что Медведчук на заседании Европарламента представил "мирный план – план-концепцию урегулирования кризиса на юго-востоке Украины".

"Наш план-концепция имеет несколько основных принципов, и фундаментом его является то, что поставлена главная стратегическая задача – это вернуть людей, а не территории... В нашем плане это называется вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", – цитирует партия слова Медведчука.