Соратники Зеленского вернули РФ деньги на фильм и разорвали соглашение - Схемы

«Грин Филмс» вернула уже полученные средства от Минкультуры РФ, речь шла о 35 млн рублей — по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 млн грн ($620 тыс).

Российская медиа-компания Грин Филмс вернула полученные из бюджета РФ деньги на финансирование фильма Вниз, сообщают Схемы: коррупция в деталях.

Об этом сообщили журналисты проекта расследований «Схемы: коррупция в деталях».

Компанией через кипрскую фирму обладают соратники президента Владимира Зеленского.

По данным Единого портала бюджетной системы РФ, 4 апреля 2019 Минкультуры России и Грин Филмс заключили дополнительное соглашение, согласно которому было принято решение о расторжении договора от 25 октября 2017 года о финансировании фильма Вниз из бюджета России.

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В соглашении сказано, что Грин Филмс вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 млн руб — по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 млн грн.

Также согласно третьему пункту нового соглашения, Грин Филмс обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 000 рублей«за пользование денежными средствами федерального бюджета».

Ранее сообщалось, что Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе.

Напомним, что начале 2019 журналисты узнали, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что закрыли бизнес в 2014 году. СМИ нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс.

Основатель всех трех компаний — зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по Квартала 95.

Сам Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.