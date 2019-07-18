В Кремле заявили, что первым шагом для нормализации отношений Украины и РФ Москва видит освобождение Вышинского

Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского, что освобождение пленных моряков могло бы стать первым шагом для нормализации украинско-российских двусторонних отношений.

В Кремле заявили, что первым шагом для нормализации отношений Украины и Российской Федерации Москва видит освобождение обвиняемого в государственной измене бывшего главного редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Ну, конечно же, возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом. В общем, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», - сказал Песков, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, что освобождение пленных моряков могло бы стать первым шагом для нормализации отношений и отвечая на вопрос, что могло бы стать первым шагом для Москвы.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины

Адвокаты Вышинского собирались подать ходатайство об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

15 июля после переноса заседания по делу Вышинского на 19 июля прокуроры заявили, что на следующем слушании они будут возражать против изменения меры пресечения Вышинскому на личное обязательство, поскольку считают, что он может в таком случае скрываться от следствия.