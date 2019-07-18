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МИД обвинил союз венгров в сепаратизме из-за публикации в газете карты Закарпатья в составе Венгрии

10:43, 18 июля 2019
Политика
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На передовице газеты «Карпаталія» проиллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины /Егор Божок в Twitter

В Министерстве иностранных дел призвали Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины расследовать появление в газете изображения части территории Украины в составе Венгрии.

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Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок сообщил в Twitter.

«На передовице газеты «Карпаталія» ОО «Общество венгерской культуры Закарпатья» под лозунгом «Венгр, вставай!» проиллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!», - подчеркнул Божок и опубликовал фотокопию страницы газеты с изображением части Закарпатской области.

Он призвал Генеральную прокуратуру Украины и СБУ инициировать производство. Божок заявил, что подписал соответствующие письма.

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Теги: #Венгрия#Закарпатье