Гриценко пригрозил Смешко "рога обломать"

По словам нардепа Добродомова, в эфире Смешко делал вид, что не понимает, о чем идет речь.

В сети появилась информация, что лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко набросился на нардепа и кандидата от "Гражданской позиции" Дмитрия Добродомова.

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Об этом сообщила нардеп, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и кандидат в депутаты Виктория Сюмар. По ее словам, это произошло в кулуарах передачи "Свобода слова" на ICTV.

"Не знаю, о какой "чести" можно говорить у Смешко, который физически набросился в кулуарах "Свободы слова" ICTV на Дмитрия Добродомова с кулаками и охранником", - говорится в ее сообщении.

Позже появилась реакция лидера "Гражданской Позиции" Анатолия Гриценко на инцидент. Он заявляет, что Смешко за кулисами студии во время рекламы "натравил еще и своего охранника на представителя команды "Гражданской позиции".

"В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок – рога обломаю. Без охранника", - написал Гриценко в Facebook.

Как пояснил в комментарии "Украинской правде" нардеп Дмитрий Добродомов, который баллотируется от партии Гриценко, 16 июля он в эфире "Свободы слова" на ICTV спросил Смешко, как бывшие представители БПП и "Партии регионов" попали в его список, после чего, перед ответом, был объявлен перерыв.

"Я вышел покурить, когда ко мне подошел Смешко и взял меня "за шиворот", отметив, что сейчас объяснит мне третий закон Ньютона за подобные вопросы. Поскольку это уже довольно немолодой человек, я, конечно, не ответил силой, но попытался убрать его руки, после чего на меня набросился его охранник. Что делал на эфире охранник, я так и не понял", - рассказал Добродомов.

Он добавил, что в эфире Смешко сделал вид, что не понимает, о чем идет речь.

Ранее народный депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул и его коллега из БПП Алексей Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире.