Луценко создает партию, что станет альтернативой БЮТ

Единая политическая партия, которая будет создана на базе Гражданского движения "Народная самооборона", и в состав которой войдут партии "Вперед, Украина!" и Христианско-демократический союз, должна стать альтернативной Блоку Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр внутренних дел Украины, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО во время рабочего визита в Грузию.

"Это центростремительные силы внутри "Самообороны", которые из общественной, повстанческой, по сути, организации должны стать серьезной политической силой, которая будет демократической альтернативой Блоку Юлии Тимошенко", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в настоящее время де-факто в Украине создана двухпартийная система БЮТ и Партии регионов.

"Главное в данном случае - без излишнего партийного эгоизма четко предъявить обществу взвешенную демократическую альтернативу, которая не будет страдать излишним вождизмом", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также подчеркнул, что эта политическая сила должна "в нужный момент сдерживать наших союзников из БЮТ от не до конца продуманных решений".

Отвечая на вопрос о том, когда будет создана эта партия, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в настоящее время сложно это прогнозировать. "Партия - это не милиция, нельзя дать приказ", - сказал он.