В Харькове сегодня будут судить Кернеса – Геращенко

Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Арсена Авакова, народный депутат Антон Геращенко.

По словам Геращенко, заседание начнется в 10.30 в Дзержинском райсуде Харькова. Будет слушать дело судья Николай Задорожный.

Геращенко сообщил, что сегодня в Киеве в 14.00 начнется заседание Высшего специализированного суда, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры и потерпевших в деле Кернеса о переносе слушания в другую область.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

Обвинение в суд переданы также в отношении охранников Кернеса - В.Блинника и Е.Смицкого.

26 марта Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.